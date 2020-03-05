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СБУ требует посадить под стражу освобожденных из "ДНР", которые пытали пленных

08:40
Среди освобожденных из плена оказались пособники террористов - фото 1
Среди освобожденных из плена оказались пособники террористов

После того, как отпущенные террористами журналист Станислав Асеев и разведчица Гончарова заявили о присутствии среди оказавшихся на свободе пособников террористов, в Службе безопасности открыли уголовное дело и даже задержали одного из преступников.

В среду, 4 марта, подозреваемого упаковали, а уже в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о содержании под стражей.

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Как утверждают следователи, гражданин Украины, имя которого не называют, во время пребывания на подвале в Донецке добровольно заявил о желании вступить в ряды "МГБ".Оккупанты против такого не возражали, поэтому предатель начал им прислуживать.

- Вместе с другими участниками террористического бандформирования обвиняемый применял физическое насилие и пытал своих же сограждан - гражданских лиц и военнослужащих ВСУ, которые попали в плен к оккупантам, - отметили в СБУ.

Доказательства причастности подозреваемого к особо тяжким преступлениям уже собраны, а уже в ближайшее время задержанному будут избирать меру пресечения. Кроме него по делу проходят и другие освобожденные, но на их, судя по всему, наручники еще не надели.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.

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