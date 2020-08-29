Путин признал победу Лукашенко: Теперь уже официально

Путин признал победу Лукашенко: Теперь уже официально

Президент РФ Владимир Путин признал победу Александра Лукашенко на выборах главы РБ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - заявил Владимир Путин, обвинив ЕС в ангажированности.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - добавил главарь России.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.