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Путин признал победу Лукашенко: Теперь уже официально

14:47
Путин признал победу Лукашенко: Теперь уже официально - фото 1
Путин признал победу Лукашенко: Теперь уже официально

Президент РФ Владимир Путин признал победу Александра Лукашенко на выборах главы РБ.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - заявил Владимир Путин, обвинив ЕС в ангажированности.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - добавил главарь России.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.

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