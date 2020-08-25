Путин начал переброску террористов из "ДНР" и "ЛНР" в Беларусь

Боевиков с Донбасса перебрасывают в Беларусь

На оккупированных территориях Донбасса оккупанты занимаются активной вербовкой наемников для отправки в Беларусь, где Александр Лукашенко судорожно пытается удержать власть в своих руках. Несколько партий террористов уже переправились из "ДНР" и "ЛНР" к российско-белорусской границе.

Как сообщают активисты "Восточной правозащитной группы", путинские марионетки будут участвовать в возможном подавлении акций протеста в Минске и других городах Беларуси.

Три автобуса с "добровольцами" уже пересекли неподконтрольный Украине КПВВ "Изварино" и выехали в сторону точки сбора - у границе РФ с Беларусью.

Параллельно с этим "военкомы" и рекруты проводят агитацию террористов для отправки в охваченную протестами страну.

"Набор проходит через бригаду "Призрак" и местные военные комиссариаты. Предлагают 30 тысяч рублей плюс суточные и расходы, - заявила активист Вера Ястребова. - На границу Российской Федерации и Беларуси отправились три автобуса с "добровольцами".

Эту информацию подтвердил также и представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, который после разговора с активисткой заявил о выезжавших из "ДНР" и "ЛНР" грузовиках с людьми, которые на одной из остановок сообщили о своей поездке в Беларусь.

Само собой, российские пропагандисты тут же принялись отрицать новую реальность и рассказывать о том, что "Кремлю это не нужно".

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.