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Беларусь приводит армию в высшую боевую готовность: Что происходит?

09:56
Беларусь приводит армию в высшую боевую готовность: Что происходит? - фото 1
Беларусь приводит армию в высшую боевую готовность: Что происходит?

Министерство обороны Беларуси приведет отдельные воинские части в высшие степени боевой готовности.

Об этом сообщает "Интерфакс Запад" со ссылкой на Минобороны РБ.

"С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что…

20 августа во время совещания с представителями Вооруженных сил и Генштаба министр обороны Беларуси Виктор Хренин готов поддержать режим Александра Лукашенко даже при угрозе гражданской войны.

22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о приведении армии РБ в полную боевую готовность.

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