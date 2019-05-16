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Пушилин станет русским. Официально – ФОТОФАКТ

Вчера, 22:00
Пушилин собрался стать русским. Официально – ФОТОФАКТ - фото 1
Пушилин собрался стать русским. Официально – ФОТОФАКТ

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подал документы на оформление российского гражданства.

В РФ открыли центр выдачи паспортов для "ЛНР"

Об этом сообщает глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Недавно мы опубликовали пост... о процессе получения жителями ОРДЛО паспортов РФ. Также, к этому посту были прикреплены копии паспорта "гражданки" т.н. "ДНР" - Виктории Талакиной, которая является помощницей, любовницей Дениса Пушилина - т.н. "главы ДНР".

Пушилин станет русским. Официально – ФОТОФАКТ - фото 181111

Копии паспорта В.Талакиной входили в пакет документов (паспорт "ДНР", паспорт гражданина Украины и т.д.)….. ещё в марте текущего года подали через "миграционную службу ДНР" для оформления паспортов РФ", - написал Тымчук.

И добавил, что такой же пакет документов подал и печальноизвестный боевик. По мнению главы Центра, Пушилин заранее решил обеспечить себе пути отхода.

Пушилин станет русским. Официально – ФОТОФАКТ - фото 181112

"Но что самое интересное, так это то, что Д.Пушилин и его помощница-любовница В.Талакина, у которой есть сын 2018 г.р. от т.н. "главы ДНР", получили т.н. "паспорт ДНР" в один день - 08.09.2017 и в одном месте. Так что, как видно, Д.Пушилин расставил для себя "семейные приоритеты" на будущее...", - подытожил Тымчук.

Напомним, 1 мая, главарь России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства украинцам.

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