В РФ открыли центр выдачи паспортов для "ЛНР"

16:30 29 апреля,

В России открыли центр выдачи паспортов для "ЛНР"

В Новошахтинске (Ростовская обл., РФ) открыли первый центр по выдаче российских паспортов т.н. гражданам "ЛНР".

Об этом пишут РосСМИ.

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц "ЛНР". По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - заявил представитель главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По словам чиновника, соискатели гражданства из "ЛНР" теперь не должны предоставлять вид на жительство и разрешение на временно проживание. Причем луганчанам даже не нужно ездить для оформления в Россию: доставкой документов в РФ занимается уполномоченное лицо боевиков.

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека",, - рассказал замначальника управления миграционной службы Луганды Руслан Найда.

Напомним, Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".

О каком международном праве идет речь – непонятно. Все мировое сообщество, кроме жителей самых отсталых стран (КНДР, Венесуэла и пр.), осудило действия России в отношении Крыма и Донбасса.

Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".