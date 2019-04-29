Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

В РФ открыли центр выдачи паспортов для "ЛНР"

29 апреля, 16:30
В России открыли центр выдачи паспортов для "ЛНР" - фото 1
В России открыли центр выдачи паспортов для "ЛНР"

В Новошахтинске (Ростовская обл., РФ) открыли первый центр по выдаче российских паспортов т.н. гражданам "ЛНР".

Гражданство РФ - ВСЕЙ Украине: Путин сделал заявление

Об этом пишут РосСМИ.

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц "ЛНР". По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - заявил представитель главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По словам чиновника, соискатели гражданства из "ЛНР" теперь не должны предоставлять вид на жительство и разрешение на временно проживание. Причем луганчанам даже не нужно ездить для оформления в Россию: доставкой документов в РФ занимается уполномоченное лицо боевиков.

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека",, - рассказал замначальника управления миграционной службы Луганды Руслан Найда.

Напомним, Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".

О каком международном праве идет речь – непонятно. Все мировое сообщество, кроме жителей самых отсталых стран (КНДР, Венесуэла и пр.), осудило действия России в отношении Крыма и Донбасса.

Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Путин "ЛНР" Россия Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...