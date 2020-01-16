Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Путин Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

"Псевдоскандал!": Порошенко неожиданно заступился за Гончарука

13:56
"Псевдоскандал!": Порошенко неожиданно заступился за Гончарука - фото 1
"Псевдоскандал!": Порошенко неожиданно заступился за Гончарука

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал скандал с записями премьера Алексея Гончарука "неукраинским сценарием" и обвинил Игоря Коломойского в попытках дискредитировать правительство.

"Смотри, Вова…оливье": В сеть слили очередную запись с Гончаруком

Об этом он заявил в интервью СМИ.

"О ситуации с записями премьера - это неукраинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.

Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха”, - заявил пятый президент и объяснил, какие именно цели преследует Игорь Коломойский.

"Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко Алексей Гончарук Игорь Коломойский Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Госдума России утвердила нового премьера. Против не высказался никто - фото 1
Госдума России утвердила нового премьера. Против не высказался никто
14:51
В ВСУ начнут призывать с 18 лет: Зеленский подписал указ - фото 1
В ВСУ начнут призывать с 18 лет: Зеленский подписал указ
13:29
Рада поддержала легализацию казино. Что изменится? - фото 1
Рада поддержала легализацию казино. Что изменится?
11:59
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...