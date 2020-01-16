"Псевдоскандал!": Порошенко неожиданно заступился за Гончарука

"Псевдоскандал!": Порошенко неожиданно заступился за Гончарука

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал скандал с записями премьера Алексея Гончарука "неукраинским сценарием" и обвинил Игоря Коломойского в попытках дискредитировать правительство.

Об этом он заявил в интервью СМИ.

"О ситуации с записями премьера - это неукраинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.

Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха”, - заявил пятый президент и объяснил, какие именно цели преследует Игорь Коломойский.

"Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Подробности читайте по ссылке.