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Против Порошенко открыли 15 новых уголовных дел

18:00
Порошенко стал фигурантом еще 15 уголовных дел - фото 1
Порошенко стал фигурантом еще 15 уголовных дел

Поскольку в ГБР не справляются с выполнением ожиданий избирателей Зеленского и не могут (или не хотят) нарыть никаких доказательств вины экс-президента в каких-либо преступлениях, неизвестные деятели решили решили привлечь к задаче сотрудников СБУ.

В пятницу, 11 сентября, адвокат бывшего главы государства Игорь Головань заявил о том, что неделю назад против Порошенко открыли сразу 15 уголовных дел.

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По его словам, все производства заведомо мертоворожденные и фактически склепаны для того, чтобы создать шумиху в СМИ, обвиняя Порошенко в огромном количестве преступлений.

- 4 сентября появилось ни много, ни мало - 15 новых производств, направленных против пятого президента Украины. Теперь это уже Служба безопасности Украины, но все они скроены по тем же лекалам, что и некогда в ГБР, - подчеркнул юрист. - Дела касаются различных статей Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Присвоение имущества", "Вмешательство в работу ЭВМ и компьютерных сетей" и так далее.

Напомним, после поражения пятого президента на выборах вернувшийся в страну соратник Януковича Андрей Портнов тут же занялся правоохранительным спамом и наклепал множество заявлений в ГБР против Петра Порошенко. На каждое из его обращений детективы открывали уголовное дело. И хотя экс-президент во многих случаях, судя по всему, действовал на грани закона, реальных доказательств совершенных им правонарушений за год с лишним так никто и не нашел.

В итоге Портнов сыграл на руку Порошенко, создав тому имидж жертвы режима, чем повысил его пошатнувшийся рейтинг и сплотил его сторонников.

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