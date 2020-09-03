Владимир Зеленский Витольд Фокин Карантин в Украине Танці з зірками Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Ради помощи Кравчуку: Печерский суд обязал ОГП открыть уголовку против Порошенко и Турчино

13:20
Против Турчинова и Порошенко откроют новые уголовные дела - фото 1
Против Турчинова и Порошенко откроют новые уголовные дела

В четверг, 3 сентября, бывший заместитель генпрокурора времен Януковича Ренат Кузьмин, который сейчас восседает в Раде от фракции пособников России ОПЗЖ, объявил о вынесении положительного вердикта по его иску.

Пособник российских оккупантов потребовал от судей зашкваренного Печерского суда обязать подчиненных Венедиктовой расследовать уголовное дело против Петра Порошенко и Александра Турчинова.

Фокин обратился к Раде для проведения выборов "ДНР" и "ЛНР"

Служители Фемиды с требованиями Кузьмина согласились. А он сам написал на своей странице в Facebook о том, что действовал для упрощения работы Леонида Кравчука и Витольда Фокина, чем косвенно подтвердил работу глав украинской делегации в Трехсторонней контактной группы на Россию.

"В помощь Кравчуку и Фокину публикую решение суда, обязывающее Генпрокуратуру начать расследование против Турчинова и Порошенко, которые отказались выполнять Минские договоренности, не подписав закон об амнистии", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook. - Мы инициировали это дело вместе с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком".

Чуть позже адепт "русского мира" удалил пост, но объявление о победе реванширующего режима сохранилось на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Ради помощи Кравчуку: Печерский суд обязал ОГП открыть уголовку против Порошенко и Турчино - фото 204916

Суть претензий коллаборантов заключается в том, что в 2014-м спикер ВР Турчинов отказался прощать террористов за совершенные ими преступления, а Порошенко не настаивал на подписании соответствующего закона.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Оппозиционная платформа - За життя терроризм война на Донбассе Боевики Петр Порошенко Александр Турчинов уголовное дело Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией - фото 1
Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией
16:20
Суд арестовал танкер "Delfi" - фото 1
Суд арестовал танкер "Delfi"
15:41
Из-за отравления Навального русских могут снова обложить санкциями - фото 1
Штаты грозят новыми санкциями против РФ за отравление Навального
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00