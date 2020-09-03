Ради помощи Кравчуку: Печерский суд обязал ОГП открыть уголовку против Порошенко и Турчино

Против Турчинова и Порошенко откроют новые уголовные дела

В четверг, 3 сентября, бывший заместитель генпрокурора времен Януковича Ренат Кузьмин, который сейчас восседает в Раде от фракции пособников России ОПЗЖ, объявил о вынесении положительного вердикта по его иску.

Пособник российских оккупантов потребовал от судей зашкваренного Печерского суда обязать подчиненных Венедиктовой расследовать уголовное дело против Петра Порошенко и Александра Турчинова.

Служители Фемиды с требованиями Кузьмина согласились. А он сам написал на своей странице в Facebook о том, что действовал для упрощения работы Леонида Кравчука и Витольда Фокина, чем косвенно подтвердил работу глав украинской делегации в Трехсторонней контактной группы на Россию.

"В помощь Кравчуку и Фокину публикую решение суда, обязывающее Генпрокуратуру начать расследование против Турчинова и Порошенко, которые отказались выполнять Минские договоренности, не подписав закон об амнистии", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook. - Мы инициировали это дело вместе с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком".

Чуть позже адепт "русского мира" удалил пост, но объявление о победе реванширующего режима сохранилось на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Суть претензий коллаборантов заключается в том, что в 2014-м спикер ВР Турчинов отказался прощать террористов за совершенные ими преступления, а Порошенко не настаивал на подписании соответствующего закона.