Протесты в Беларуси: Польша и страны Балтии вызвались стать посредниками в переговорах

Страны-соседи призвали Лукашенко прекратить кровопролитие

В четверг, 13 августа, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о предложении выступить посредниками между режимом Лукашенко и поддерживающими его уход гражданами Беларуси.

Лидеры союзных стран решительно осудили проявление насилия и применение боевого оружия против мирных протестующих, а также призвали освободить ни в чем не повинных людей, отстаивающих права и свободы демократии.

Кроме того, президенты Эстонии, Литвы, Латвии и Польши заявили о том, что пока еще действующие власти Беларуси обязаны "прислушиваться к голосу граждан и гарантировать их свободу слова".

"Мы, главы Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, как ближайшие соседи Беларуси в регионе, члены НАТО и Европейского Союза, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и богатой страной, - отметили политики. - Если белорусские власти выполнят эти требования, дверь для сотрудничества с международным сообществом должна оставаться открытой. Изоляция - не путь к процветанию и развитию ни для одной нации. Мы готовы предложить свое посредническое обязательство для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета Беларуси".

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. Протесты продолжаются.