Прокурор Кулик получит 1, 6 млн от ГПУ. Так решил суд

Прокурор Кулик получит 1 млн. от ГПУ. Так решил суд

Окружной админсуд Киева постановил выплатить экс-прокурору Константину Кулику 1 млн 149 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

Согласно постановлению суда, в 2017 г. при увольнении Кулика в запас со службы АТО, последнему не была выплачена зарплата в размере 468 217 грн.

"А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составляло 663 рабочих дня, суд на основании требований ст. 117 КЗоТ Украины обязывает ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1149734, 82 грн.", - говорится в решении суда.

Напомним, по данным детективов НАБУ с 2011 по 2015 гг. Кулик на посту прокурора "заработал" больше 1 млн 670 тыс грн. Эта сумма намного превышает его официальные доходы.

В октябре 2016 г. прокурору сообщили о подозрении. Однако наличие уголовных производств не помешало Кулику пойти на повышение. 16 ноября 2018 г. он был назначен замглавы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

В 2019 г. Константин Кулик был уволен со своей должности. Однако долго сидеть без дел экс-прокурор не будет. По слухам, олигарх Игорь Коломойский пытается найти для правоохранителя новую работу. Подробности читайте по ссылке.