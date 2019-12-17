Убийство Шеремета Відморожений Владимир Зеленский

Прокурор Кулик получит 1, 6 млн от ГПУ. Так решил суд

14:16
Прокурор Кулик получит 1 млн. от ГПУ. Так решил суд - фото 1
Прокурор Кулик получит 1 млн. от ГПУ. Так решил суд

Окружной админсуд Киева постановил выплатить экс-прокурору Константину Кулику 1 млн 149 тыс грн.

Прокурор Кулик выстроил личный этаж в элитном ЖК. Без разрешения

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

Согласно постановлению суда, в 2017 г. при увольнении Кулика в запас со службы АТО, последнему не была выплачена зарплата в размере 468 217 грн.

"А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составляло 663 рабочих дня, суд на основании требований ст. 117 КЗоТ Украины обязывает ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1149734, 82 грн.", - говорится в решении суда.

Напомним, по данным детективов НАБУ с 2011 по 2015 гг. Кулик на посту прокурора "заработал" больше 1 млн 670 тыс грн. Эта сумма намного превышает его официальные доходы.

В октябре 2016 г. прокурору сообщили о подозрении. Однако наличие уголовных производств не помешало Кулику пойти на повышение. 16 ноября 2018 г. он был назначен замглавы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

В 2019 г. Константин Кулик был уволен со своей должности. Однако долго сидеть без дел экс-прокурор не будет. По слухам, олигарх Игорь Коломойский пытается найти для правоохранителя новую работу. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Константин Кулик ГПУ суд Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В битве между нацкорпусом и нацгвардией победил Аваков - фото 1
Силовики зачистили улицу Грушевского от митингующих коллег (ФОТО)
17:40
Командование ССО просит суд отправить Риффмастера под домашний арест - фото 1
Командование ССО будет ходатайствовать за вызволение Андрея Антоненко из СИЗО
17:00
Следователи вышли на след организатора покушения на Соболева - фото 1
25-летний уроженец России: в прокуратуре назвали организатора убийства сына депутата Собол
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...