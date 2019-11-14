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ГПУ уволит прокурора дела "Burisma". Причина поражает

19:40
ГПУ уволит прокурора, который вел дело Burisma. Причина удивляет - фото 1
ГПУ уволит прокурора, который вел дело Burisma. Причина удивляет

Глава ГПУ Руслан Рябошапка пообещал уволить прокурора, который вел дело компании "Бурисма", фигурирующей в скандале вокруг дуэта "Трамп-Зеленский".

Прокурор Кулик выстроил личный этаж в элитном ЖК. Без разрешения

Об этом генпрокурор заявил в интервью "Настоящее время".

Комментируя скандал вокруг "Бурисмы", Рябошапка заявил, что ему известно лишь "одно большое производство, с которого выделяют разные эпизоды". О фигурировании в деле имени Хантера Байдена (сына Джо Байдена - прим. ред.) прокурор тактично промолчал, но назвал имя прокурора от которого зависело продвижение расследования. Это одиозный обвинитель Константин Кулик.

ГПУ уволит прокурора дела 'Burisma'. Причина поражает - фото 191279

Константин Кулик

Как уточнил глава ГПУ, сейчас он находится на больничном и вскоре будет уволен из-за неявки на аттестацию.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - резюмировал Рябошапка.

Отметим, что дело "Бурисма" имеет огромное значение для избирательной кампании нынешнего президента США. По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Также противники американского гаранта полагают, что именно из-за "Бурисмы" Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи. На данный момент в Конгрессе проходят слушания по данному делу.

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ГПУ Руслан Рябошапка Константин Кулик Дональд Трамп Новости Украина
Настоящее время
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