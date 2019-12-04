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Коломойский нашел работу для экс-прокурора Кулика – СМИ

14:20
Коломойский нашел работу для экс-прокурора Кулика – СМИ - фото 1
Коломойский нашел работу для экс-прокурора Кулика – СМИ

Игорь Коломойский пытается трудоустроить в СБУ одиозного экс-прокурора Константина Кулика, чтобы тот занимался делами против его конкурентов.

Прокурор Кулик выстроил личный этаж в элитном ЖК. Без разрешения

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

"Он пытается продавить назначение Кулика в следственный департамент, чтобы тот занимался делами против конкурентов олигарха", - заявил источник.

Напомним, что по данным детективов НАБУ, с 2011 по 2015 гг. Кулик на посту прокурора «заработал» больше 1 миллиона 670 тысяч гривен. Эта сумма намного превышает его официальные доходы.

В октябре 2016 прокурору сообщили о подозрении. Однако наличие уголовных производств не помешало Кулику пойти на повышение. 16 ноября 2018 г. он был назначен замглавы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

В 2019 г. Константин Кулик был уволен со своей должности.

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Константин Кулик Игорь Коломойский ГПУ СБУ Новости Украина
Украинская правда
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