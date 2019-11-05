Прокурор Кулик выстроил личный этаж в элитном ЖК. Без разрешения

Прокурор Кулик выстроил личный этаж в элитном ЖК. Без разрешения

Прокурор Константин Кулик незаконно выстроил 14-й этаж в киевском ЖК Diplomat Hall. Доступ к нему будет имеет лишь его семья.

Об этом сообщает "Бигус.инфо".

По данным СМИ, возведение отдельного этажа в доме на Жилянской, 59 ( в центре Киева - прим. ред.) началось еще в 2015 г., когда Константин Кулик занимал пост военного прокурора сил АТО.

В это же время наш герой стал фигурантом дела по незаконному обогащению. Однако в 2019 г. с подачи КСУ статья, по которой его обвиняли, была декриминализована и прокурор смог активизировать незаконную стройку.

Как уточняет СМИ, журналисты навели справки о разрешение на проведение строительных работ на указанном объекте. Как и ожидалось, Государственная архитектурная инспекция никаких документов не выдавала.

Напомним, что по данным детективов НАБУ, Кулик на своем посту получил больше 1 миллиона 670 тысяч гривен с 2011 по 2015 гг. Эта сумма намного превышает его официальные доходы.

Кулику инкриминируют совершение преступления, описанного в части второй статьи 368-2, с декабря 2015-го года. В октябре 2016 ему сообщили о подозрении. Однако наличие уголовных производств не помешало Кулику пойти на повышение. 16 ноября 2018 г. он был назначен замглавы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.