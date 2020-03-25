Прокуратура и ГБР открыли уголовку на таможенников из-за вывоза масок в Испанию

Прокуроры проверят, как вывозились маски в Испанию

Пока в Украине люди не могут купить элементарные средства защиты по хоть сколько-нибудь вменяемой цене, некоторые дельцы сумели оформить огромную поставку респираторов в терпящую бедствие Испанию. Причем сделать это они могли уже после введения запрета на экспорт таких товаров.

Вполне может быть, что к преступлению причастны не только предприниматели, но и высокопоставленные особы. Но об этом официально правоохранители не распространяются.

В среду, 25 марта, в пресс-службе прокуратуры Киева заявили о начале досудебного расследования действий работников киевской таможни, которые, вероятно, нарушили закон при оформлении вывоза медицинских масок из Украины.

"Прокуратурой города Киева сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 364 УК Украины - "Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия", внесены в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.

Расследование правоохранители начали после сообщений из СМИ о том, что средства защиты были вывезены в нарушение постановления Кабмина. Соответствующие кадры с разгрузкой масок опубликовали испанские телевизионщики.

Примечательно, что глава таможенной службы Макс Нефедов назвал видеозапись, которую транслировали по ТВ, "архивным видео". Этот "аргумент" реформатора тут же развеяли сами журналисты из Испании.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.