Ватник Сивохо заявил о необходимости просить прощения у жителей Донбасса

Ватник Сивохо считает, что Украина должна извиняться перед жителями Донбасса

Поставленный Владимиром Зеленским и его командой на должность советника секретаря СНБО фанат России во всеуслышанье стал говорить о том, что "у жителей Донбасса" нужно за что-то просить прощения. При этом звучат идеи КВНщика так, будто Киев должен извиниться за развязывание войны.

Недавно ставший ответственным за реинтеграцию "ДНР" и "ЛНР" в СНБО шоумен в интервью изданию "Укринформ" объявил о том, что Украине настало время прощать и просить прощения в отношениях между государством и жителями охваченного войной региона.

При этом о такой проблеме, как наличие русских солдат, желания Путина вести войну на уничтожение Украины и так далее, Сивохо даже не вспомнил. В духе разглагольствования Зе команды артист объявил, что живущих в "ДНР" и "ЛНР" "нужно научиться слушать и убеждать". Более того, выступая с подобными заявлениями, Сивохо фактически налепил что-то об украинской пропаганде, да еще и о "разжигании войны".

- Это самый сложный для меня вопрос, потому что самый болезненный, наверное. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины — и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать. Сначала нужно поменять понятийный аппарат, сформированный пропагандой за пять лет, изменить риторику и перестать использовать штампы — свои-чужие, сепары-укры.

Напомним, в июле Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе, но с треском пролетел. После этого комика решили назначить на должность в СНБО, что вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО: 30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка, после чего впилил в него своих приближенных.