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Признавшие незаконной национализацию Приватбанка судьи потребовали импичмента Порошенко

23 апреля, 13:40
Троица судей требует запуска несуществующей процедуры импичмента - фото 1
Троица судей требует запуска несуществующей процедуры импичмента

Зашкваренные служители Фемиды, причастные к целому ряду коррупционных схем и вынесению как минимум одного решения не в пользу закона и государства, решили проехаться по и без того почти ушедшему президенту. Впрочем, подпортить рейтинг Порошенко для них в радость.

Во вторник, 23 апреля, коллегия судей, которая приняла невероятно спорное решение о том, что ПриватБанк перед национализацией не был неплатежеспособным, начала вопить о "давлении на суд со стороны президента".

В отменившем национализацию "ПриватБанка" суде подали иск против Порошенко

И даже потребовала запустить не прописанную в законе процедуру импичмента.

Служители Фемиды, для которых письменные доказательства международных аудиторов и документы от МВФ, ЕБРР и других организаций почему то стали пустотой, оценили комментарии президента, главы Нацбанка и министра юстиции по поводу их идиотского решения, как давление на суд.

Сегодня персонажи в мантиях отправились в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. Копии она подали в Генпрокуратуру и ГБР.

Просят начать расследование против Павла Петренко, Якова Смолия и Петра Порошенко из-за "прямой угрозы судебной системе Украины". А в Верховную Раду полетела дополнительная весточка - с просьбой объявить Порошенко импичмент.

"Кроме этого, коллегия судей убеждена, что в действиях представителей власти есть состав преступления, предусмотренный частью первой статьи 109 УК Украины, поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины, - указали "объективные" и "доброчестные".

"Самопоміч" впервые после выборов выдвинула новые требования власти

Как известно, украинские суды пробивают дно с регулярной частотой. А решения, принятые ими перед выборами и сразу после них, и вовсе оказались зашкваренными до невозможности. Служители Фемиды свели на нет старания политиков и юристов по национализации "ПриватБанка", отменили указание отношения к российским террористам УПЦ МП, сняли с Коломойского личную ответственность за выданные "Привату" миллиарды и т.д.

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