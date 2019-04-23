"Самопоміч" впервые после выборов выдвинула новые требования власти

12:21 23 апреля,

Зеленскому могут урезать полномочия

После пока необъявленной победы Владимира Зеленского в президентской гонке депутаты Верховной Рады решили быстро вспомнить о законопроекте "О президенте Украины", чтобы минимизировать риски от возможных ошибок главы государства.

Во вторник, 23 апреля, в парламент внесли на рассмотрение проект закона авторства представительницы фракции "Самопоміч" Оксаны Сыроид, который может существенно урезать полномочия главы государства.

Правда, делают это лишь когда к власти вот-вот придет лидер "95 квартала" Владимир Зеленский.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии и мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в течение всей канденции Верховной Рады нардепы требовали принять этот документ, но коалиция избегала этого, как только могла.

"А здесь после неутешительных результатов выборов все вдруг вспомнили о законопроекте авторства Оксаны Сыроид. Так вот уважаемые. "Самопоміч", конечно, последовательная и от своей идеи относительно "Закона о Президенте" отказываться не будет. Потому что это не о фамилии, а о принципах. Наш законопроект уже находится на рассмотрении как в парламенте, так и в команды победителя выборов. Если есть замечания или пожелания - готовы к публичной дискуссии. Но есть одно условие - пакетное голосование закона о президентских полномочий и отмены депутатской неприкосновенности. Идею, как это сделать без долгих конституционных процедур, которыми сейчас пугает коалиция, также предложил депутат от "Самопомочі" Андрей Журжий - отменить запрет на проведение следственных действий по нардепов (Конституция этого не запрещает), и вся "прелесть" неприкосновенности испаряется, как роса на солнце", - отметил Садовый.

К слову, принятие нового закона о президенте с четким механизмом импичмента главы государства - это одно из предвыборных обещаний самого Зеленского. Потому проблем с требованием "Самопомочі" быть не должно, другое дело, что пакетное голосование может вызвать вопросы и затормозить процесс.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.