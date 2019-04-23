В отменившем национализацию "ПриватБанка" суде подали иск против Порошенко

12:40 23 апреля,

На Порошенко подали первый после выборов суд

Официальные результаты президентских выборов еще не объявлены, а на пока еще действующего, но уже исполняющего обязанности главы государства Петра Порошенко подали первый иск в суд. Причем сделал это зашкваренный служитель Фемиды.

Один из судей Окружного административного суда столицы требует материальную компенсацию от Порошенко из-за подписания им указа о назначении на должность.

Соответствующий иск переаттестованный служитель Фемиды подал в Верховный суд Украины. Рассматривать дело будут в Кассационном административном суде ВСУ.

Судья заявил, что в феврале-марте Порошенко издал указ о его назначении якобы "вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей".

Оскорбился служитель Фемиды из-за того, что назначение лишает его доплаты за выслугу лет и каким-то образом лишает права на труд.

Примечательно, что кандидатуры служителей Фемиды, которые значились в указе президента, были одобрены в ходе длительного отбора, а сами судьи были соискателями и долгое время боролись за должности.

К слову, в понедельник, 22 апреля Порошенко подписал указы о назначении 84 судей.

А накануне все тот же Окружной админсуд Киева запретил президенту назначать членов Высшего совета правосудия по собственной квоте. У судей требуют провести новую версию конкурса, только уже с новыми членами ВСП.

Как известно, украинские суды пробивают дно с регулярной частотой. А решения, принятые ими перед выборами и сразу после них, и вовсе оказались зашкваренными до невозможности. Служители Фемиды свели на нет старания политиков и юристов по национализации "ПриватБанка", отменили указание отношения к российским террористам УПЦ МП, сняли с Коломойского личную ответственность за выданные "Привату" миллиарды и т.д.