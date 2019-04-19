Решение по "Приватбанку" принял тот же судья, что снял санкции со "Сватов" и Добронравова

12:00 19 апреля,

Приватбанк возвращают Коломойскому исключительно зашкваренные судьи

Вчерашнее решение о признании национализации "ПриватБанка" незаконной принимали трое зашкваренных судей Окружного суда столицы - Владимир Келеберда, Игорь Качур и Виталий Амелехин.

Все эти служители Фемиды являются откровенно мутными. Один говорил о "гражданской войне на Донбассе" и вовсе является ватным. Другой - фиктивно развелся с женой ради сокрытия имущества, а второй прихватизировал служебную квартиру.

По данным журналистов "Слідство.інфо", Игорь Качур начал работать судьей в Подольском райсуде Киева в 2002 году. Спустя два года он уволился и перешел в команду Сергея Тигипко. Но к 2008-му получил должность в Окружном административном суде Киева, а спустя три года стал бессрочным служителем Фемиды. В 2015-м Качур на совей странице в Facebook угрожал украинцам местью за Майдан и называл войну на Донбассе "гражданской".

"Тех, кто захватывал админздания, убивал милиционеров, решил гражданскую войну, пришел к власти на крови... в тюрьмы! Без вариантов! Никакой пощады или снисхождения... Во имя памяти наших дедов, которые дошли до Берлина", - писал судья, но потом удалил пост.

Вместе с Качуром скандальное и непонятное решение по "ПриватБанку" в пользу Игоря Коломойского принимал Владимир Келеберда. Он начинал работу в 2005-м, но череда зашкваров служителея Фемиды началась в 2013-м, когда он запретил проводить митинги у здания "Гостиного двора". Уже после победы Евромайдана Келеберда фиктивно развелся с женой ради сокрытия элитного загородного дома. Правда, жить вместе с супругой он не перестал.

И этот же служитель Фемиды принимал решение в пользу ООО "Квартал-95" по делу о снятии ограничений на показ сериала "Сваты" и отмены бана для называющего украинцев фашистами Федора Добронравова.

Третьим судьей, действующим в интересах рвущегося к реваншу олигархата, значится Виталий Амелехин, который пришел в суды лишь девять лет назад. Карьера служителя Фемиды была столь стремительной, что даже представить себе сложно. Через три месяца после назначения в Полтаве он получил пост в Окружном админсуде Киева. В 2012-м году Амелехин исключил из списка памятников архитектуры историческое здание "Гостиного двора" в Киеве. По той же схеме он захватил себе и служебное жилье - получил квартиру в Киеве, после чего через суд исключил недвижимость из списка служебных.

Как известно, национализацией "Приватбанка" занимался бывший министр финансов Александр Данилюк, который позже стал советником Зеленского.

А в четверг, 18 апреля, судьи признали решение о признании национализации топового банка страны незаконным.

Недавно в интервью одному из изданий олигарх заявил, что ему не нужен "ПриватБанк" как таковой, а он хочет лишь получить два миллиарда долларов, которые якобы вложил в него. Впрочем, потом он внес дополнения к иску и начал требовать не только возврата акций, но и финансовую компенсацию.