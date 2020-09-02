ПриватБанк "выплатит" Суркисам $350 млн: Так решил суд

ПриватБанк "выплатит" Суркисам $350 млн: Так решил суд

В среду, 2 сентября, Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку в размере $350 млн.

Об этом сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев.

В упомянутом иске речь идет о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Как уточнил юрист, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины.

Напомним, Минюст США требует конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова.