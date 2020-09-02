Владимир Зеленский Витольд Фокин Карантин в Украине Танці з зірками Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

ПриватБанк "выплатит" Суркисам $350 млн: Так решил суд

Вчера, 22:40
ПриватБанк "выплатит" Суркисам $350 млн: Так решил суд - фото 1
ПриватБанк "выплатит" Суркисам $350 млн: Так решил суд

В среду, 2 сентября, Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку в размере $350 млн.

Британский суд связался с Порошенко из-за иска Суркиса

Об этом сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев.

В упомянутом иске речь идет о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Как уточнил юрист, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины.

Напомним, Минюст США требует конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина ПриватБанк Григорий Суркис Игорь Суркис
Интерфакс Украина
Другое на тему
На Харьковщине целое село сгорело дотла - фото 1
На Харьковщине целое село сгорело дотла
Вчера, 21:53
На востоке Украины вспыхнул сокрушительный пожар: Зеленский срочно созвал совещание - фото 1
На востоке Украины вспыхнул сокрушительный пожар: Зеленский срочно созвал совещание
Вчера, 19:42
Антона Полякова отметелили неизвестные - фото 1
В Киеве избили бывшего "слугу народа", который обслуживает Коломойского
Вчера, 12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00