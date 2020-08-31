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Британский суд связался с Порошенко из-за иска Суркиса

13:33
Британский суд связался с Порошенко из-за иска Суркиса - фото 1
Британский суд связался с Порошенко из-за иска Суркиса

Английский суд отправил документы Петру Порошенко по иску олигарха Игоря Суркиса и шести британских компаний.

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Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на лондонский офис глобальной юрфирмы Reed Smith LLP, представляющей интересы истца.

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", - говорится в сообщении.

Каких именно компенсаций требует Игорь Суркис – издание не уточняет, ссылаясь лишь на интервью олигарха "112 каналу".

"У семьи были просто нахально забраны деньги нашим пятым президентом. Я говорю как оно есть. Ему хотелось получить хотелку в виде телевидения. Мы попали в тяжелую финансовую ситуацию, – отметил он. – Одному человеку в лице пятого президента захотелось забрать у нас деньги, чтобы держать нас в заложниках. Если мне не удастся это доказать в наших судах, я это докажу в других судах. Никому не позволено кого-то грабить", - заявил Игорь Суркис.

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Новости Украина Петр Порошенко Игорь Суркис суд
Гордон
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