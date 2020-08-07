Минюст США требует конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова

Дела Коломойского стремительно ухудшаются

Днем в пятницу, 7 августа, в Окружной суд США во Флориде поступили две гражданские жалобы о конфискации принадлежащей украинскому олигарху и его партнеру недвижимости.

Как заявили в минюсте США, речь идет об офисной башне в Луисвилле, а также целом офисном парке в Далласе.

Эти здания, как выяснили федеральные агенты, была куплена на украденные в "ПриватБанке" деньги.

- Соединенные Штаты требуют конфискации коммерческой недвижимости Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, - подчеркнули в пресс-службе министерства. - Это имущество было приобретено в результате отмывания нелегально полученных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний.

Вместе с Коломойским и Боголюбовым по делу проходят также их партнеры в Штатах - Мордехай Корф, а также Ури Лейбер, которые создали для олигархов целую сеть компаний для инвестирования украденного.

Стоимость подлежащего конфискации имущества по этим двум искам - 70 миллионов долларов, а общее количество средств, инвестированных в Штатах Коломойским, федералы оценивают в несколько миллиардов у.е. Так что в ближайшее время следует ожидать и других исков о передаче владений олигарха в собственность США.

Кроме того, теперь же Штаты планируют объявить прекрасно себя чувствующего в нашей стране олигарха в международный розыск. Как в таком случае будет действовать официальный Киев, неизвестно.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем.