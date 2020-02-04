ПриватБанк vs Коломойский: Зеленский вынес "вердикт"

20:20 04 февраля,

ПриватБанк vs Коломойский: Зеленский вынес вердикт

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за принятие законопроекта №2571, который запретит возвращение национализированных банков их экс-владельцам.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет (Верховной Рады – прим. ред), он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что упомянутый законопроект предусматривает наделение Верховного суда правом на рассмотрение дел о декапитализации банков. Помимо этого нормативно-правовой акт устанавливает, что в случае признания финучреждения неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь материальное возмещения.

ПриватБанк vs Коломойский: История одного конфликта

В 2016 г. НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений в размере 5,5 миллиарда долл. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило его владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова от управления активами.

Олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу одного известного бизнесмена.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и его экс-владельца. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.

Напомним, ПриватБанк выплатил Коломойскому десятки миллионов.