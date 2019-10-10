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Минфин объявил победу Коломойского. И удалил сообщение

Вчера, 22:20
Минфин объявил победу Коломойского. И удалил сообщение - фото 1
Минфин объявил победу Коломойского. И удалил сообщение

Минфин ошибочно опубликовал информацию о возврате акций экс-владельцам Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Позже учреждение удалило это сообщение.

ПриватБанк вернут Коломойскому: суд принял решение

Об этом сообщила "Лига.нет".

В новости Минфина утверждалось, что 8 октября Хозяйственный суд Киева поддержал исковые претензии упомянутых лиц. В ответ министерство будто бы подготовило апелляцию.

Отметим, что 8 октября Фемида действительно рассматривала данное дело, однако какого-либо однозначного решения по нему так и не было принято. Вместо этого суд назначил дебаты сторон на 17 октября.

Напомним, что украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял о желании получить компенсацию за национализацию ПриватБанка. До смены собственника бизнесмену принадлежали 41,6572% акций финучреждения.

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Игорь Коломойский Министерство финансов ПриватБанк суд Новости Украина
Лига.нет
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