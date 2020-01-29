ПриватБанк выплатил Коломойскому десятки миллионов

ПриватБанк выплатил Коломойскому десятки миллионов

ПриватБанк выплатил 21,8 млн грн "Никопольскому заводу ферросплавов", принадлежащего Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сегодня ПриватБанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. В то же время, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк", - заявили в финучреждении, подчеркнув, что решение суда было абсолютно "безосновательным".

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который продолжается с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты были призваны помешать нормальной жизнедеятельности банка и оказать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - отметили в банке.

Для справки

До национализации "Приватбанка" "Никопольский завод ферросплавов" выступил поручителем по кредиту рефинансирования, выданного НБУ. В качестве залога были указаны вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн. Последний был снят после выплаты поручителем кредитору 21, 85 млн грн, как это было ранее предусмотрено мировым соглашением.

В ответ представители Игоря Коломойского затеяли тяжбу и выиграли дело: в январе 2020 г. Хозсуд Киева частично удовлетворил требования Никопольского завода фероплавов в отношении ПриватБанка и постановил взыскать в пользу истца 21,85 млн грн.

Напомним, "Укрнафта" списала Коломойскому многомиллионный долг.