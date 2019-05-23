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Приватбанк пожаловался США на Коломойского

11:57
Приватбанк пожаловался на Коломойского США - фото 1
Приватбанк пожаловался на Коломойского США

Бывшая собственность Игоря Коломойского подала иск в американский суд на своего экс-владельца.

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 миллиарда

Об сообщают иностранные СМИ.

По данным источников, ПриватБанк обвиняет своих бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании миллиардов долларов, в том числе и на территории США.

Иск против бизнесмена рассмотрит суд штата Делавэр.

Отметим, что это далеко не единственная проблема олигарха, связанная со Штатами. Так, на днях адвокат президента США Рдольф Джулиани тонко намекнул, что Владимир Зеленский должен поспособствовать аресту олигарха.

Об этом юрист написал в Twitter.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал Рудольф Джулиани.

Напомним, руководство Национального банка Украины готово во второй раз забрать крупнейшее финансовое учреждение страны в случае, если бывшие владельцы "Привата" выиграют суды и вернут его себе.

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ПриватБанк Игорь Коломойский США Новости Украина
РБК Украина
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