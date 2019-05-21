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Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 миллиарда

Вчера, 21:40
У Коломойского в судах что-то пошло не так - фото 1
У Коломойского в судах что-то пошло не так

ПриватБанк и главный финансовый регулятор Украины добились принятия важного для всей страны решения в тяжбе против олигарха Коломойского, компании которого пытались снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

Речь идет о деле по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательства на 2,6 миллиарда и 143 миллиона гривен, которые НБУ выдал Привату.

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Большая Палата Верховного суда решила отказать Коломойскому в прощении очередных миллиардов 14 мая.

Компании и предприятия олигарха, как оказалось, передали для НБУ недвижимость на немалую сумму в качестве обеспечения долгов, но затем решили прибрать все к рукам и "забыть" о долгах.

Но не прокатило. Хотя с другими судами, где Коломойский требовал освободить от себя от личных гарантий по обеспечению кредитов, дело увенчалась успехом.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.

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