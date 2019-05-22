Коломойский грозится убить "людей" Трампа – заявление ГПУ

Коломойский грозится убить "людей" Трампа – заявление ГПУ

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в угрозе убийством.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"К нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную", - заявила представитель Юрия Луценко.

И добавила, что на данный момент ГПУ играет лишь роль процессуального руководителя и все вопросы по делу должны адресоваться к ГБР.

"Поэтому все вопросы должны быть к непосредственным следователям по тому или иному делу. В данном случае это к ГБР", - сказала Сарган.

А вот в самом бюро об этом пока не слыхали.

"На данный момент к нам не поступало такое заявление", - заявила пресс-секретарь учреждения Анжелика Иванова.

Отметим, что ранее личный адвокат президента США Рдольф Джулиани тонко намекнул, что Владимир Зеленский должен поспособствовать аресту Коломойского.

Об этом юрист написал в Twitter.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал Рудольф Джулиани.

Под "американскими гражданами", Джулиани подразумевал людей из своего окружения - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Ранее Игорь Коломойский очень нелестно высказался о них.

"Поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали. Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения и еще какой-то ерунды", - заявил уже не беглый олигарх.