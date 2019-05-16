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Можем повторить: ПриватБанк могут повторно национализировать

Вчера, 09:20
В НБУ полны решимости забрать "ПриватБанк" если Коломойский его отвоюет - фото 1
В НБУ полны решимости забрать "ПриватБанк" если Коломойский его отвоюет

Руководство Национального банка Украины готово во второй раз забрать крупнейшее финансовое учреждение страны в случае, если бывшие владельцы "Привата" выиграют суды и вернут его себе.

По словам замглавы регулятора Екатерины Рожковой, ситуация вокруг "ПриватБанка" может стать ключевым камнем преткновения в переговорах с МВФ.

Коломойский вернулся в Украину

Главный кредитор страны уже отправил делегацию в Украину, а прибудут финансисты на следующей неделе.

Чиновница утверждает, что в случае судебного решения об отмене национализации 2016-го года НБУ может провести все операции по национализации повторно.

- Мы будем вынужденных второй раз национализировать "Приватбанк". Иначе это самый большой по количеству вкладчиков украинский банк останется без капитала. Мы как регулятор финансового сектора примем решение в соответствии с законом, который говорит, что мы должны признать его неплатежеспособным. А это значит или ликвидацию банка или его возвращение в государственную собственность, - пояснила Рожкова.

Вариант с переходом банка под государственное управление в НБУ считают лучшим, поскольку не сохранение депозитов 20 миллионов украинцев может привести к падению экономики.

Что же касается переговоров с МВФ, фонд в данный момент интересует лишь ситуация с "Приватом", а без гарантий сохранения стабильности банка в государственной собственности Украине не дадут кредит.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.

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