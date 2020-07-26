"ПриватБанк" хочет отсудить 100 миллионов долларов у Коломойского в суде США

ПриватБанк требует от Коломойского огромные суммы

Юристы национализированного у днепровского олигарха банка подали иск в суд штата Делавэр, где Коломойский и Боголюбов, как свидетельствуют материалы уголовных дел, скупали недвижимость за украденные средства.

Представители "ПриватБанка" заявили о том, что в исковых требованиях указано возмещение ущерба в 100 миллионов долларов.

- Дополнительные банковские документы свидетельствуют о том, что бывшие владельцы отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Первый иск одного из крупнейших и уже государственных банков был подан в мае 2019-го на сумму в 623 миллиона. Сейчас же в судебном документе указано, что на 86 млн долларов поверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов. Деньги они выводили на два офшора одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-Капитал".

Потом через каждый из этих счетов была куплена недвижимость и сталелитейные компании. Финансы, на которые Коломойский и его партнер затаривались активами, были украдены с помощью фиктивнно выданным "Приватом" займам. Их отмывали в Штатах с помощью запутанной системы сделок.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.