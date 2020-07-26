Владимир Зеленский Убийство Кучапина Луцкий террорист Карантин в Украине война на Донбассе Досье

"ПриватБанк" хочет отсудить 100 миллионов долларов у Коломойского в суде США

13:00
ПриватБанк требует от Коломойского огромные суммы - фото 1
ПриватБанк требует от Коломойского огромные суммы

Юристы национализированного у днепровского олигарха банка подали иск в суд штата Делавэр, где Коломойский и Боголюбов, как свидетельствуют материалы уголовных дел, скупали недвижимость за украденные средства.

Представители "ПриватБанка" заявили о том, что в исковых требованиях указано возмещение ущерба в 100 миллионов долларов.

Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Известно за что

- Дополнительные банковские документы свидетельствуют о том, что бывшие владельцы отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Первый иск одного из крупнейших и уже государственных банков был подан в мае 2019-го на сумму в 623 миллиона. Сейчас же в судебном документе указано, что на 86 млн долларов поверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов. Деньги они выводили на два офшора одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-Капитал".

Потом через каждый из этих счетов была куплена недвижимость и сталелитейные компании. Финансы, на которые Коломойский и его партнер затаривались активами, были украдены с помощью фиктивнно выданным "Приватом" займам. Их отмывали в Штатах с помощью запутанной системы сделок.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Игорь Коломойский Канал Украина ПриватБанк Новости Украина
Другое на тему
В общежитии института КПИ - вспышка коронавируса - фото 1
Каждый третий заражен: в общежитии КПИ - вспышка коронавируса
16:00
Пандемия коронавируса только набирает обороты - фото 1
Коронавирусом заразились еще 920 украинцев
10:00
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками - фото 1
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками
Вчера, 22:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30