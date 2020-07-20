Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Известно за что

Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Названа причина

Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко пообещал продолжать судиться с олигархом Игорем Коломойским по делу ПриватБанка.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам Кирилла Шевченко, на данный момент он еще не успел ознакомиться с деталями судебных тяжб с Коломойским, однако со своей стороны обещает продолжить необходимую политику.

"Но я как глава Нацбанка думаю, что Нацбанк под моим руководством сохранит такую же политику в отношении ПриватБанка, какой она была и до этого", — кратко отметил глава НБУ.

ПриватБанк vs Коломойский: История одного конфликта

В 2016 г. НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений в размере 5,5 миллиарда долл. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило его владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова от управления активами.

Олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу одного известного бизнесмена.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и его экс-владельца. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.