В Украину введут миротворцев?: Пристайко назвал условие

В Украин введут миротворцев?: Пристайко назвал условие

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал условие введения миротворческого контингента ООН на территорию Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - заявил дипломат и подчеркнул, что такой вариант событий скорее всего заведет Украина в никуда.

"В преимущественном большинстве история показывает, что эти миссии приводят к замороженному конфликту, часто на десятки лет", - заявил Пристайко.

Напомним, что ранее глава МИД Украины поддержал формулу Штайнмайера. В то же время разные источники сообщают, что украинская делегация ТКГ пока что отказывается подписывать какие-либо соглашения.