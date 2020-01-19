Принца Гарри и Меган Маркл лишили титулов и поставили на счетчик

Не отрекаются любя

Главное событие 2020 в жизни Великобритании обрастает новыми подробностями. Отказ от королевский привилегий обойдется принцу Гарри и Меган Маркл в копеечку. Какова цена Мегзита - читайте на Без Табу.

Детали "отречения" рассказывает The Guardian. Само собой, принца Гарри и его жену Меган Маркл лишат королевских титулов. То есть, даже не могут мечтать, чтобы их именовали "Ваше Королевское Высочество". Также Гарри и Меган не смогут совершать официальные визиты от имени Короны.

Все эти "кары" вступят в силу с весны 2020 года, когда принц станет простым гражданином Соединенного королевства по имени Гарри Маунтбаттен-Виндзор.

Также они более не будут получать финансирование из государственного бюджета. А это, не секундочку, часть он 82 млн фунтов стерлингов, которые ежегодно платят британцы за сомнительное удовольствие быть подданными монарха.

Однако и это еще не все - герцогу и герцогине Сассекским придется вернуть в бюджет Королевства 2,4 млн фунтов, которые были ранее потрачены на ремонт их резиденции Фрогмор-коттеджа. Впрочем, в этом поместье герцог с семье бывал и так не очень часто, а вообще они планируют осесть в Канаде, которая все же ближе к Голливуду, с которым Меган Маркл таки связывает свою жизнь.

Напомним, известие об отказе принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий и желании начать зарабатывать самим, огорошило всех 8 января 2020. 13 января королева Елизавета Вторая одобрила поступок внука, дав ему "вольную". Это событие стало главной темой в новостях в Великобритании, получив шутливое именование "Мегзит" - по аналогии с "Брекситом".