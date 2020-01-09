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Британский принц Гарри уйдет из королевской семьи. Что это значит?

Вчера, 22:20
Британский принц Гарри уйдет из королевской семьи. Что это значит? - фото 1
Британский принц Гарри уйдет из королевской семьи. Что это значит?

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл уйдут из королевской семьи и откажутся от сопутствующих ей привилегий.

У Меган Маркл родился ребенок

Об этом пара заявила в своем Instagram.

"Географический баланс (жизнь в США и Британии, отдельно от родственников - прим. ред.) позволит нам воспитать сына с уважением к королевским традициям и предоставит нашей семье возможность перейти к следующей главе, в том числе к запуску нашей новой благотворительной организации", - заявили герцоги Сассекские и пообещали найти для себя "новую прогрессивную роль внутри института" монархии.

Британский принц Гарри уйдет из королевской семьи. Что это значит? - фото 194110

Кроме того именитая чета пообещала сделать свою жизнь более доступной для британских СМИ. Отметим, что поступок принца Гарри и Меган Маркл глубоко шокировал не только членов королевской семьи, но и многих британцев. Некоторые из них предложили супругам отказаться от титулов и вернуть все деньги в казну, выплаченные ранее на их содержание.

Почему это важно?

Принц Гарри и Меган Маркл создали небывалый прецедент, так как ранее никто из членов королевской семьи не заявлял о своем добровольном выходе из ее состава. По факту, это означает раскол самого известного королевского семейства в мире, являющегося одним из важнейших символов Великобритании.

Напомним, принца Гарри предупредили о коварных планах Меган Маркл.

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Великобритания Принц Гарри Меган Маркл Новости Украина
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