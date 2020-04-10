Приближенные к верхушке МОЗ перегружали помощь из Китая в собственные джипы (ВИДЕО)

В МОЗ процветает коррупция

С момента ухода Уляны Супрун минздрав при всех трех министрах постепенно превращался в рассадник рыгов с возвращением распилов на закупках медикаментов и прочих коррупционных схем. В разгар пандемии ситуация лишь усугубилась, а чинуши вместо спасения прогнившей системы занимаются личным обогащением.

Об этом на свой странице в Facebook написала нардеп от "Голоса" Александра Устинова, ссылаясь на расследование "Схем" о том, как вместо распространения получаемой Украиной помощи из Китая приближенные к верхушке МОЗ распихивали препараты и тесты по своим машинам.

"Ранее они не покупали лекарства, а теперь распихивают по своим элитным тачкам коробки с тестами, которые прилетели из Китая и должны поехать в регионы. Это дно, когда людей в регионах не тестируют - а на видео коробки с китайской гумпомощью пакуют в джипы! Посмотрите на эти фото и тех, кто это делает. Человек на фото с сигаретой - это Александр Чумак, который имеет свое паркоместо на парковке Министерства здравоохранения - не то советник, не то эксперт, не вылезает из Минздрава. Классический решала. Именно он угрожал мне и Ольге Стефанишиной отбить бошку, когда подали законопроект, который бы снизил цены на лекарства, - отметила Устинова. - Рядом с ним на втором фото Петр Багрий, который во времена Богатыревой выигрывал тендеры на сотни миллионов гривен в Минздраве, когда откаты там составляли 40%. Теперь эти люди, которые во времена Януковича жили я в Бога за пазухой прекрасно вернулись обратно в Министерство здравоохранения. Вернулась туда и бывшая руководительница департамента закупок лекарств при Богатыревой, и еще много одиозных лиц".

И пока участники схематозов занимаются личным обогащением, в Тернопольской области многие врачи и медсестры остались без зарплаты за март, а больше половины врачей, брошенных государством на произвол без средств защиты, заразились коронавирусом.

Власти регионов постоянно говорят о том, что от центральных властей помощь к ним не приходит. Ни в виде тестов, ни в виде масок или костюмом защиты. А президент Зеленский тем временем постоянно отчитывается о прибытии в Украину самолетов с тестами и прочими сверхважными вещами для борьбы с коронавирусом.

Напомним, по официальным данным с начала вспышки зарегистрированы только лишь 2203 заболевших. Умерли 69 человек, а еще 61 пациент выздоровел. Эти цифры свидетельствуют о том, что в МОЗ не могут достичь прогресса в тестировании населения. А именно тотальные проверки людей на наличие вируса весь мир и называет единственным способом отслеживания и локализации инфекции. У нас же народу клепают лишь неточные экспресс-тесты, которые вообще не дают адекватных результатов. Да и добиться такого тестирования людям с симптомами коронавируса бывает очень непросто.

Впрочем, даже неточные графики заражений свидетельствуют о росте заболевших на 14% в день и об удвоении количества каждые трое суток. И это никак не может радовать ни украинцев, ни власти страны, ведь с такой тенденцией карантин нужно усиливать или растягивать на несколько месяцев.

Сколько людей заразилось на самом деле, неизвестно. Как известно, на бумаге каждый, кто прибывает на территорию Украины, должен пройти двухнедельную обсервацию. При этом места для пребывания людей в изоляции начали готовить лишь недавно. В период, когда в страну заезжали сотни тысяч людей, власти ограничивались лишь подписанием бумаг о самоизоляции. Которой никто толком и не придерживался.

При этом власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.