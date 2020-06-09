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На Донбассе боевики подорвали грузовик ВСУ, есть пострадавшие – ФОТО

21:10
На Донбассе подорвался грузовик ВСУ, пострадали 10 военных – ФОТО - фото 1
На Донбассе подорвался грузовик ВСУ, пострадали 10 военных – ФОТО

Во вторник, 9 июня, на Донбассе подорвался грузовик ВСУ. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Боевики подорвали грузовик ВСУ, один воин погиб

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Около 9:30 во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На Донбассе боевики подорвали грузовик ВСУ, есть пострадавшие – ФОТО - фото 201212

По факту теракта открыто уголовное производство ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт").

По мнению главреда "Цензор. нет" Юрия Бутусова, к преступлению могут быть причастны местные жители.

"Это одна из самых часто используемых дорог, ведущих в Авдеевку, недалеко от передовой, этим проселком ездят очень многие, и военные, гражданские, и волонтеры. И днем и ночью. Взрыв произошел на самой окраине - место взрыва видно с верхних этажей ближайших домов. Очевидно, что диверсионная группа российских наемников проникла в предместье Авдеевки в этом районе и установила мину прямо в колее. Не исключено, что могли быть причастны и местные жители", - отметил журналист.

На Донбассе боевики подорвали грузовик ВСУ, есть пострадавшие – ФОТО - фото 201213

Пресс-служба ООС инцидент с грузовиком пока никак не прокомментировала, сообщив лишь об атаках боевиков в районе Авдеевки.

Напомним, на Херсонщине взорвался грузовик ВСУ: Названа причина - ФОТО.

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Операция объединенных сил Авдеевка грузовик ВСУ взрыв Новости События
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