Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Андрей Ермак война на Донбассе

Президент изменил состав СНБО: Раскрыты детали

12:26
Президент изменил состав СНБО: Раскрыты детали - фото 1
Президент изменил состав СНБО: Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности.

Андрей Ермак назвал свои главные задачи в ОПУ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указы главы государства.

"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; 2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдана", - говорится в документе.

Президент изменил состав СНБО: Раскрыты детали - фото 195802

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Богдан Офис Президента Андрей Ермак СНБО Владимир Зеленский Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Столтенберг видит, что "мирные инициативы" к миру не ведут - фото 1
Генсек НАТО дипломатично "проехался" по попыткам Зеленского закончить войну на Донбассе
17:40
Дубилет посчитает жителей "ЛДНР" из космоса - фото 1
Дубилет посчитает жителей "ЛДНР" из космоса: Но он не знает как
14:25
Зеленский против особого статуса Донбасса в Конституции– Корниенко - фото 1
Зеленский против особого статуса Донбасса в Конституции – Корниенко
11:43
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35