Президент изменил состав СНБО: Раскрыты детали

Президент изменил состав СНБО: Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указы главы государства.

"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; 2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдана", - говорится в документе.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.