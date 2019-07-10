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Позвоню Баканову по поводу черта: Зеленский со скандалом выгнал осуждённого чиновника

14:00
Зеленский снова проявил свою быковатость - фото 1
Зеленский снова проявил свою быковатость

В среду, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунко, который решил повести себя в духе Ляшко.

Инцидент случился во время посещения президентом Борисполя в рамках рабочего визита, в ходе которого Зеленский объявил о назначении Михаила Бно-Айрияна новым губернатором Киевской области.

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Глава ОГА раньше работал в правительстве Азарова и закончил московский ВУЗ по подготовке шпионов - МГИМО, но не это возмутило секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунко. Во время обсуждения проблем местной больницы, чиновник постоянно что-то выкрикивал, на что Зеленский отреагировал по-своему.

Сначала глава государства дал Годунко выступить, но не слушал его, углубившись в смартфон. После речи секретаря горсовета диалог Зеленский скатился на уровень раннего Януковича и позднего Порошенко.

- Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Мне почти 42 года, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете. Это правда или нет? Вы - член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по части третьей статьи 142 УК Украины - "Разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений", - сказал президент, а услышав утвердительный ответ, продолжил. - Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь? По-английски - Exit. Иди. На заседании райадминистрации кричать будешь.

Впрочем, местный чиновник уходить из зала заседаний горсовета не спешил, а сказал Зеленскому, что не работает в райадминистрации, а потом и вовсе заявил, что он тоже президент, ведь "все мы - президенты", на что верховный главнокомандующий произнёс: "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, господи".

А сразу же после перепалки Зеленский буркнул себе под нос "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

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