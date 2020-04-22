Пожары на Житомирщине: Причиной могут быть НЕ поджигатели

Пожары на Житомирщине: Причиной могут быть НЕ поджигатели

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко назвал еще одну версию причины пожаров в своем регионе.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика.

"Одна из версий, рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства - повреждение электропроводки из-за падения дерева на густом участке леса. До этого, такому быстрому распространению способствовал ветер скоростью 20-25 м / с, которого не было более 10 лет", - заявил чиновник и раскрыл некоторые детали происходящего.

"На этапе тушения спасатели столкнулись с проблемой захламления участков во второй и третьей зоне отселения, в результате аварии на ЧАЭС. По предварительной оценке, комплексная очистка не проводилось более 30 лет", - добавил Виталий Бунечко.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков объявил о начале антидиверсионной операции против поджигателей леса в Киевской и Житомирской областях.