Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

Пожары на Житомирщине: Причиной могут быть НЕ поджигатели

08:46
Пожары на Житомирщине: Причиной могут быть НЕ поджигатели - фото 1
Пожары на Житомирщине: Причиной могут быть НЕ поджигатели

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко назвал еще одну версию причины пожаров в своем регионе.

Их накажут за пожары на Житомирщине: Данилов раскрыл детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика.

"Одна из версий, рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства - повреждение электропроводки из-за падения дерева на густом участке леса. До этого, такому быстрому распространению способствовал ветер скоростью 20-25 м / с, которого не было более 10 лет", - заявил чиновник и раскрыл некоторые детали происходящего.

"На этапе тушения спасатели столкнулись с проблемой захламления участков во второй и третьей зоне отселения, в результате аварии на ЧАЭС. По предварительной оценке, комплексная очистка не проводилось более 30 лет", - добавил Виталий Бунечко.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков объявил о начале антидиверсионной операции против поджигателей леса в Киевской и Житомирской областях.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГСЧС Житомирская область пожар Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ - фото 1
Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ
14:26
Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить всех ромов: Причина неизвестна - фото 1
Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить ромов из города: Причина неизвестна
14:00
Кабмин продлил карантин: Что изменится? - фото 1
Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменится?
13:39
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
14:30
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30