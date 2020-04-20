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Их накажут за пожары на Житомирщине: Данилов раскрыл детали

12:00
Их накажут за пожары на Житомирщине: Данилов раскрыл детали - фото 1
Их накажут за пожары на Житомирщине: Данилов раскрыл детали

Глава СНБО Алексей Данилов рассказал, кто вероятно понесет ответственность за лесные пожары в Житомирской области.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Сегодня (19 апреля – прим. ред.) вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, Министром внутренних дел Арсеном Аваковым, Председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овруцком районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать", - заявил глава СНБО.

Их накажут за пожары на Житомирщине: Данилов раскрыл детали - фото 198896

Отметим, что по состоянию на 20 марта в Житомирской области продолжают бушевать пожары. К тушению огня привлечены 596 человек и 76 единиц техники, из них от 72 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС, в том числе три самолета АН-32П.

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ГСЧС Новости Украина пожар Житомирская область
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