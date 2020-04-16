По Киевщине влупила пылевая буря, есть первые жертвы - ВИДЕО

По Киеву влупила пылевая буря, мэрия бьет тревогу

В четверг, 16 апреля, по Киеву и окрестностям прокатилась пылевая буря. Местные власти предупреждают об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным источника, погодное явление обусловлено изменениями климата - бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков. Как следствие, в Киеве и области наблюдается воздушная эрозия почв и снижение уровня грунтовых вод. Все это вкупе и привело к образованию огромных масс пыли.

Столичные власти просят горожан соблюдать осторожность и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. На данный момент уже зафиксированы первые случаи смертей из-за непогоды.

По данным полиции, на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" из-за погодных условий произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей; четыре человека погибли.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля пожары прекратились.