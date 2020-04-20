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"Ух, негодники!": Аваков объявил войну поджигателям леса, идет спецоперация

17:00
"Ух, негодники!": Аваков объявил войну поджигателям леса, идет спецоперация - фото 1

Глава МВД Арсен Аваков объявил о начале антидиверсионной операции против поджигателей леса в Киевской и Житомирской областях.

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Об этом министр внутренних дел написал в Facebook.

"Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники.. тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию .. а кто-то из-за угла.. ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", - написал глава МВД и поблагодарил пожарных за работу.

'Ух, негодники!': Аваков объявил войну поджигателям леса, идет спецоперация - фото 198910

"А пока – хочу и очень важно! – сказать СПАСИБО тысячам пожарных и лесников, которые с ротацией и без, уже который день делают то, что должны! Прорвемся!", - подытожил Арсен Аваков.

Отметим, что по состоянию на 20 марта в Житомирской области продолжают бушевать пожары. К тушению огня привлечены 596 человек и 76 единиц техники, из них от 72 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС, в том числе три самолета АН-32П.

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Арсен Аваков МВД пожар Новости Украина
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