"Ух, негодники!": Аваков объявил войну поджигателям леса, идет спецоперация

Глава МВД Арсен Аваков объявил о начале антидиверсионной операции против поджигателей леса в Киевской и Житомирской областях.

Об этом министр внутренних дел написал в Facebook.

"Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники.. тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию .. а кто-то из-за угла.. ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", - написал глава МВД и поблагодарил пожарных за работу.

"А пока – хочу и очень важно! – сказать СПАСИБО тысячам пожарных и лесников, которые с ротацией и без, уже который день делают то, что должны! Прорвемся!", - подытожил Арсен Аваков.

Отметим, что по состоянию на 20 марта в Житомирской области продолжают бушевать пожары. К тушению огня привлечены 596 человек и 76 единиц техники, из них от 72 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС, в том числе три самолета АН-32П.