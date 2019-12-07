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Пожар в Одесском колледже: полиция установила подозреваемых

19:00
Трагедия в Одессе: полиция установила подозреваемых - фото 1
Трагедия в Одессе: полиция установила подозреваемых

Полиция установила подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Об этом заявил замглавы ГПУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет.

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - заявил офицер полиции.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель пяти человек, 10 находятся в больнице и судьба еще 10 остается неизвестной. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

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пожар Одесса полиция ГСЧС Новости Украина
Интерфакс Украины
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