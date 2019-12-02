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В столице горел детсад. Погиб охранник – ФОТО

11:30
В столице горел детсад. Погиб охранник – ФОТО - фото 1
В столице горел детсад. Погиб охранник – ФОТО

В понедельник, 2 декабря, в Киеве горел детсад. Погиб один человек.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным источника, возгорание в детсаду №554 произошло около 7 часов утра.

В столице горел детсад. Погиб охранник – ФОТО - фото 192158

"Пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений у дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, пытавшегося самостоятельно потушить пожар. В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован. На месте пожара работали 5 единиц пожарно-спасательной техники и около 23 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

В столице горел детсад. Погиб охранник – ФОТО - фото 192159

Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".

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пожар детский сад Новости Украина ГСЧС
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