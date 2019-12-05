Спасатели ищут людей под завалами: в Одессе опубликовали список пропавших после пожара

Десятки спасателей ищут 15 пропавших после пожара

С самого утра четверга, 5 декабря, одесские и прибывшие им на подмогу киевские спасатели работают на территории дома Асвадурова, занимаясь поиском выживших после пожара. Никаких данных о найденных под завалами людей пока нет.

Несколько десятков бойцов ГСЧС усиленно пытаются прошерстить практически полностью выгоревшее помещение здания, где находились Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Институт морской биологии НАН Украины.

По данным облгосадминистрации, озвученным сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, после пожара пропавшими без вести значатся 15 человек. Четверо из них - студенты, а остальные - сотрудники колледжа и института.

В сети опубликовали список пропавших, который выглядит так:

Маркина Юлия Михайловна, 2003 г.р., студентка;

Чугунник Людмила Михайловна; 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Вероятно находилась в колледже.

Трофимчук Кирилл Игоревич; 2003 г.р., студент. Говорил с матерью по телефону в 10:23 4 декабря, сообщил, что задыхается от дыма, и попрощался с ней.

Пяточкина Екатерина; 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 4 декабря позвонила отцу и сказала, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

Никос Руслан.

Катышевская Вероника Дмитриевна; 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

Перчик Ирина Васильевна сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 4 декабря. Женщина сообщила, что задыхается от дыма, и попрощалась с ним.

Тарасова Наталья Васильевна 1959 года, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 4 декабря звонила дочери и сообщила, что находится в колледже.

Третьякова Наталья Алексеевна -заведующая отделением колледжа, преподаватель.

Бортюк Анна Леонидовна - 1976 г.р., преподаватель.

Александров Борис Георгиевич; 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымления и он упал на пол. Просила помощи.

Иванович Галина Валентиновна; 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.

Беженар Елена Валерьевна; 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30 4 декабря, когда она ехала на работу в колледж.

Коваль Мария Владимировна; последний раз общалась с родственниками в 7:00 4 декабря. С 14:00 телефон не в сети.

Соловей Вера Дмитриевна; 1951 г.р.

По предварительным данным, причиной пожара в здании оказался неисправно работающий удлиннитель на третьем этаже.

По факту возгорания открыто уголовное дело по части второй статьи 270 УК Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".