Пожар в Одессе: копы обвинят завотделом колледжа, которая видела дым, но ничего не сделала

Завотделением Колледжа могла выключить удлинитель, но "забила" на дым

Как утверждают следователи, к гибели людей в историческом доме Асвадурова в Одессе, привела вопиющая халатность со стороны руководства Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Правоохранители намерены объявить о подозрении в нарушенях правил пожарной безопасности, повлекшие тяжкие последствия, директору Колледжа и заведующую отделением, чье имя неизвестно.

Именно в кабинете последней и начался пожар, из-за которого погибли как минимум 12 человек.

Как утверждают источники издания "Думская", работница учебного заведения после совещания у директора вернулась в свой кабинет и, увидев там дым, просто закрыла его и пошла искать руководство.

- Под подоконником дымился удлинитель, к нему были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала спрашивать, что делать у директора. Запаниковала. Испугалась ответственности, - рассказал собеседник СМИ.

В итоге поиски директора затянулись, а находящиеся внутри здания студенты и преподаватели вообще не знали о происходящем. Пожарная сигнализация в здании отсутствовала, а эвакуацию никто не организовал.

Буквально через 20 минут после того, как заместитель директора колледжа увидела дым, горели уже 700 квадратных метров здания.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.