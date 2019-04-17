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Пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас (ФОТО)

17 апреля, 12:00
Пожар в Нотр-Дам де Пари возник из-за короткого замыкания - фото 1
Пожар в Нотр-Дам де Пари возник из-за короткого замыкания

После многочасового пожара, охватившего легендарный Собор Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, эксперты приступили к оцениванию масштабов ущерба.

Архитекторы уже начали свою работу и осматривают каменную часть собора, которая устояла после пожара.

Нотр-Дам де Пари восстановят благодаря компьютерной игре и современным технологиям (ВИДЕО)

Изнутри Нотр-Дам де Пари выглядит жутковато, но последствия возгорания могли быть куда более плачевными.

Пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас (ФОТО) - фото 179582

Судя по фотографиям, в зале до сих пор валяются обломки обуглившихся балок-перекрытий.

Пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас (ФОТО) - фото 179583

Впрочем, огонь не зацепил алтарь в нефе и крест на нем.

Пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас (ФОТО) - фото 179585

Чудом сохранились и статуи, которые украшали 93-метровый рухнувший шпиль. Их увезли на реставрацию за пару дней до пожара.

Пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас (ФОТО) - фото 179584

Архитекторы и эксперты исследуют своды и стены помещения, в том числе и с помощью дронов. Они хотят установить, нужно ли укреплять каменный каркас собора.

По данным следствия, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которое находилось на реконструкции.

В то же время на реконструкцию уже собрали более 800 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что восстановить собор нужно за пять лет, но эксперты не столь оптимистично настроены. Они говорят, что реставрация может занять десятилетия.

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