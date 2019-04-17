Пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас (ФОТО)

12:00 17 апреля,

Пожар в Нотр-Дам де Пари возник из-за короткого замыкания

После многочасового пожара, охватившего легендарный Собор Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, эксперты приступили к оцениванию масштабов ущерба.

Архитекторы уже начали свою работу и осматривают каменную часть собора, которая устояла после пожара.

Изнутри Нотр-Дам де Пари выглядит жутковато, но последствия возгорания могли быть куда более плачевными.

Судя по фотографиям, в зале до сих пор валяются обломки обуглившихся балок-перекрытий.

Впрочем, огонь не зацепил алтарь в нефе и крест на нем.

Чудом сохранились и статуи, которые украшали 93-метровый рухнувший шпиль. Их увезли на реставрацию за пару дней до пожара.

Архитекторы и эксперты исследуют своды и стены помещения, в том числе и с помощью дронов. Они хотят установить, нужно ли укреплять каменный каркас собора.

По данным следствия, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которое находилось на реконструкции.

В то же время на реконструкцию уже собрали более 800 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что восстановить собор нужно за пять лет, но эксперты не столь оптимистично настроены. Они говорят, что реставрация может занять десятилетия.