Нотр-Дам де Пари восстановят благодаря компьютерной игре и современным технологиям (ВИДЕО)

Нотр-Дам де Пари восстановят благодаря искусствоведам и компьютерной игре

После вчерашнего пожара в культовом историческом сооружении, возник вопрос, а как именно можно вообще восстановить Собор Парижской Богоматери, ведь сложность его конструкции, простоявшей почти 800 лет, не поддается сомнению, а воссоздать ее с аутентичностью очень даже нелегко.

Пока бизнесмены наперебой заявляют о пожертвовании средств на реставрацию собора, ученые и не только предлагают свою помощь для проведения восстановительных работ.

Как оказалось, заниматься поиском чертежей и рыться в архивах реставраторам, возможно, не придется: несколько лет назад искусствовед Эндрю Тэллон с помощью лазерного сканирования сумел составить подробнейший план Нотр-Дама.

Впрочем, если работе ученого никто не удивился - все-таки изучение архитектурных решений является его профилем, то во втором случае помощь пришла, что называется, откуда не ждали.

Французская компания Ubisoft, известная как создатель игры Assassins Creed, предоставит свои данные для реставрации.

Как оказалось, Кэролин Миусс, сотрудница айти-предприятия, два года изучала собор для воссоздания точной копии Собора Парижской Богоматери. В игре же была представлена абсолютно подробная виртуальная копия Нотр-Дама, которую многие геймеры также изучили до последнего кирпичика. Так что, вполне может быть, что реставраторам придется изучить труды Тэллона, а также провести пару месяцев в Assassins Creed.