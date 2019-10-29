В Одессу вошли корабли НАТО – яркое ВИДЕО
В Одессу вошли корабли НАТО – яркое ВИДЕО
Во вторник, 29 октября, в Одессу вошли четыре корабля НАТО - ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). В городе они пробудут около недели.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Как передает ведомоство, "группу кораблей посетит делегация НАТО во главе с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется 30 октября.Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности со студентами академии".
Отметим, что корабли Североатлантического альянса регулярно заходят в порт Одессы. Так, 6 мая в Южную Пальмиру прибыл британский корабль разведчик. Он пробыл в наших водах три дня.
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