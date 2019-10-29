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В Одессу вошли корабли НАТО – яркое ВИДЕО

21:00
В Одессу вошли корабли НАТО – яркое ВИДЕО - фото 1
В Одессу вошли корабли НАТО – яркое ВИДЕО

Во вторник, 29 октября, в Одессу вошли четыре корабля НАТО - ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). В городе они пробудут около недели.

В Балтику вошли корабли НАТО

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Одессу вошли корабли НАТО – яркое ВИДЕО - фото 190369

Как передает ведомоство, "группу кораблей посетит делегация НАТО во главе с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется 30 октября.Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности со студентами академии".

Отметим, что корабли Североатлантического альянса регулярно заходят в порт Одессы. Так, 6 мая в Южную Пальмиру прибыл британский корабль разведчик. Он пробыл в наших водах три дня.

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НАТО Одесса корабль ВМС Украины Новости Украина
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